CronacaTenta di truffare una donna in A14 e dopo le ruba anche il portafogli
19 set 2025
MARINA VERDENELLI
Cronaca
Tenta di truffare una donna in A14 e dopo le ruba anche il portafogli

Per approfondire:

Un fenomeno che non accenna a diminuire e che provoca tanta rabbia. Ecco l’ennesimo caso di una tentata truffa a una donna con anche il furto del portafogli: arriva il foglio di Via del Questore di Ancona. E così salgono a 154 i Fogli di Via emessi dall’inizio dell’anno da parte del questore Cesare Capocasa.

La misura di prevenzione è stata emanata nei confronti di un quarantenne italiano, denunciato per furto e tentata truffa. In particolare, l’uomo aveva messo in atto la nota truffa dello specchietto, inscenando lungo l’autostrada a A14, nel tratto tra Falconara Marittima e Marzocca, un finto incidente stradale nei confronti di una donna di origini cinesi, alla quale nella medesima circostanza sottraeva anche il portafogli.

La presenza senza giustificato motivo nel territorio della provincia di Ancona, strumentale alla commissione di reati contro il patrimonio, denota la pericolosità sociale dell’uomo, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, nonché già destinatario di altre misure di prevenzione con divieto di ritorno in ben tre Comuni: da Padova a Forte dei Marmi fino a Siracusa.

Per tali motivi, il Questore di Ancona ha emesso nei suoi confronti un Foglio di Via Obbligatorio dai Comuni di Ancona, Jesi, Falconara Marittima, Montemarciano, con divieto di farvi ritorno fino al 2027.

