Tenta di uccidersi in nave. Fincantieri, operaio salvato

Ha scelto la cabina di una nave in costruzione per farla finita ma il tempestivo arrivo di un collega e poi della squadra degli infermieri interni al cantiere gli hanno salvato la vita. Ora è in gravissime condizioni un dipendente interno della Fincantieri che ieri mattina, poco dopo le 9, ha deciso di compiere un gesto estremo tentando di impiccarsi. Avrebbe lasciato anche un biglietto per scusarsi e per non fugare dubbi su quanto aveva organizzato. L’uomo, un 50enne, ha usato una corda ed è andato dritto in una cabina dove forse pensava di non essere visto. Mezz’ora prima un operaio era stato nella stessa cabina e non aveva visto nessuno. Un altro dipendente, passato lì poco dopo, si è accorto della sua presenza e ha dato subito l’allarme iniziando a rianimarlo. Sul posto è arrivato il personale infermieristico che la Fincantieri ha h24 ed è stato chiamato anche il 118 a supporto. Per venti minuti il dipendente, un capo produzione, è stato rianimato e questo ha permesso di far ripartire il suo cuore e il respiro. E’ stato usato anche il defibrillatore. Con un codice di massima urgenza è stato poi portato in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette, dove è entrato subito in sala emergenza. Fino a ieri pomeriggio i sanitari lo davano in prognosi riservata, era intubato e prossimo ad un ricovero i Rianimazione. Al momento non si sa per quanto tempo sia rimasto senza ossigeno e se questo possa aver compromesso qualche funzione. La Fincantieri ha pensato ad avvisare la sua famiglia, che vivrebbe fuori regione. Allo stabilimento del porto ieri mattina è arrivata anche la polizia che si è occupata dei rilievi del caso. Sul tentato suicidio non ci sarebbero dubbi. La cabina dove è avvenuto il gesto è stata chiusa e tenuta a disposizione della magistratura per eventuali accertamenti. Tutto lo stabilimento adesso si augura che il dipendente possa risvegliarsi presto e senza conseguenze.

ma. ver.