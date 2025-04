Tenta di violentarla, le offre anche dei soldi: 33enne a processo

Due mesi prima le aveva fatto delle avance che la donna aveva respinto perché lui era un uomo sposato e vivevano tutti in un condominio solidale, come una famiglia allargata e per persone vulnerabili ed in carico ai servizi sociali. Quel no però sarebbe stato mal digerito da un nigeriano di 33 anni che sarebbe tornato all’attacco offrendo alla donna 50 euro per avere un rapporto sessuale con lei.

Quando è stato respinto di nuovo lui l’avrebbe bloccata sul letto cercando di abusare di lei. Riuscita a divincolarsi la vittima ha gridato aiuto telefonando al 112 e all’ispettrice del condominio e mettendo in fuga il 33enne. L’episodio risale al 12 settembre del 2021, ad Osimo, e il nigeriano è finito a processo per tentata violenza sessuale davanti al collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti. E’ difeso dall’avvocato Mauro Saraceni.

Il procedimento è arrivato alla fase conclusiva, sono stati sentiti già i testimoni e la vittima, una connazionale di 44 anni madre di quattro figli, ed è attesa la sentenza per il 24 settembre. Stando alla denuncia, sporta dalla donna due giorni dopo in commissariato, l’imputato prima l’avrebbe cercata insistentemente al cellulare, chiedendole quando sarebbe stata in casa. Poi si sarebbe presentato due volte alla sua porta con i soldi per chiederle un rapporto sessuale. La prima lo ha allontanato senza problemi ma nella seconda lui avrebbe atteso che la donna rientrasse dal bagno (situato fuori dalla camera e in comune con il resto degli ospiti) per saltarle addosso e stringerla a sé. L’imputato ha respinto tutte le accuse.

ma. ver.