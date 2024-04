Tenta il furto e reagisce ai militari. Arrestato un 30enne marocchino

A notarlo era stato uno dei commessi della Brico di via Pizzardeto a Loreto mentre si aggirava per gli scaffali. Pareva proprio che stesse per rubare alcuni attrezzi da lavoro. Lo scorso venerdì pomeriggio sono stati chiamati i carabinieri della stazione locale in quell’esercizio. Sono arrivati subito. L’hanno visto e prima che riuscisse ad allontanarsi hanno cercato di fermarlo per sottoporlo a controllo. Il giovane, 30enne marocchino, è stato perquisito sul posto e lì, la sorpresa. Addosso i militari gli hanno trovato attrezzi da lavoro, anche un trapano. Il ragazzo ha cercato di fuggire. Nel parapiglia, è nata una colluttazione con i carabinieri, uno dei quali è rimasto ferito a un mano. Tutto è avvenuto davanti ad alcuni clienti rimasti attoniti. Il 30enne è stato arrestato. Doppia l’accusa che pende oggi sul suo capo: tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Dal centro commerciale di Loreto è stato portato nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Osimo, in attesa. Ieri mattina la direttissima al tribunale di Ancona: l’arresto è stato convalidato con obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri di Porto Recanati. In aula non avrebbe detto nulla. Tutta la merce sottratta è stata già restituita al negozio. I controlli dei carabinieri si svolgono intensi anche questo fine settimana sulle strade, a Osimo in maniera congiunta alle altre forze dell’ordine per scovare illeciti sia in centro che nelle periferie.