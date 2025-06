Tenta il furto nel ristorante cinese. Preso dopo la fuga nella notte

Trovato con un cappuccio scuro in testa e attrezzi da scasso, davanti ad un ristorante che a quell’ora era chiuso. Protagonista un 50enne, italiano, denunciato per tentato furto aggravato. Ad accorgersi della sua presenza sospetta, nella notte tra ieri e martedì, in piazza Ugo Bassi, davanti al ristorante cinese, è stata una pattuglia delle Volanti della polizia che si trova nel quartiere del Piano per i controlli del territorio. Gli agenti, attorno alla 4, hanno visto un uomo accovacciato e di spalle che armeggiava davanti alla porta di ingresso di un ristorante della piazza. Quando il 50enne ha visto la pattuglia avvicinarsi ha iniziato a correre via. Nella fuga ha lanciato qualcosa sotto ad un’automobile parcheggiata sul lato di una strada. Erano delle tenaglie da carpentiere lunghe 20 centimetri. I poliziotti lo hanno inseguito, sia a piedi che con la vettura di servizio. La fuga è durata poco perché gli agenti lo hanno raggiunto, circondandolo e bloccandolo poi a terra.

Alle spalle ha un lungo curriculum di precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, alcuni già raggiunti anche da condanna. Il questore Cesare Capocasa ieri mattina ha emesso nei confronti del 50enne un avviso orale, una misura di prevenzione, visti anche i precedenti a suo carico e un comportamento recidivo alla commissione di reati che lo classificano come un soggetto pericoloso. L’avviso orale serve per invitarlo a cambiare atteggiamento o per lui le cose peggioreranno. Le tenaglie di cui si voleva sbarazzare sono state recuperate dai poliziotti.