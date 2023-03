Tenta il suicidio due volte Gli "angeli" salvano una 54enne

Salvata da un tentato suicidio a Vallemiano, ci riprova alla stazione poche ore dopo, ma viene nuovamente salvata. Lieto fine per una donna di mezz’età, straniera, con una situazione, un passato e una storia difficili. La 54enne avrebbe avuto troppi pensieri per la testa e un passato da tossicodipendente che non avrebbe sicuramente agevolato le cause di un duplice tentativo di suicidio.

La donna, nella mattina di sabato, avrebbe voluto lanciarsi da un ponte, nel quartiere di Valle Miano, vicino al rione delle Grazie. Notata da alcuni residenti e dai tanti automobilisti che a quell’ora della mattina si trovavano a passare di lì, la signora è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa e del 118 e messa in salvo.

Qualche ora dopo, verso sera, si sarebbe invece recata nei pressi di piazza Rosselli: quel pensiero, evidentemente, si faceva sempre più insistente nella sua testa, tanto da ripresentarsi assiduamente prima della notte. Stavolta, avrebbe voluto lanciarsi sotto un treno. Fortunatamente, però, nessun convoglio, a quell’ora, era diretto ad Ancona e così lei è stata tratta in salvo per la seconda volta. In evidente stato confusionale, avrebbe attirato l’attenzione di chi a quell’ora girovagava all’inizio di via Flaminia. È bastata una chiamata al Numero unico di emergenza 112 per far intervenire gli agenti della Polizia Ferroviaria, i Carabinieri del Nucleo di Radiomobile di supporto e un mezzo della Croce gialla di Ancona, che l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Ospedale che, quasi nelle stesse ore, ha accolto pure un 18enne urtato da un autobus in centro. È accaduto in piazza Cavour, quando il mezzo pesante ha impattato con la testa di un giovane, che ha quindi battuto il capo. A prestare i primi soccorsi, è stato dapprima il conducente del bus e, subito dopo, i sanitari intervenuti sul posto. Trasportato in codice giallo, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

ni.mor.