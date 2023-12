Tenta il suicidio, passante e polizia lo salvano

Sventa un tentativo di suicidio e chiama la polizia. E’ accaduto giovedì pomeriggio quando alla sala operativa del Commissariato di Senigallia è arrivata la richiesta di aiuto da parte di un uomo, che aveva appena sventato un tentativo di suicidio mediante aspirazione dei gas di scarico dell’auto convogliati nell’abitacolo tramite un tubo di gomma collegato allo scarico e l’altro terminale inserito nel finestrino. Il passante aveva subito estratto il tubo dal finestrino, ma il conducente gli ha detto: "Se non sarà qui sarà da un’altra parte", riprendendo quindi la marcia. Gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo anche razie al numero di targa che il passante aveva annotato. Nel frattempo l’operatore in sala radio contattava la moglie dell’aspirante suicida e rimaneva tutto il tempo in linea con lei, riuscendo a ottenere informazioni su dove potesse trovarsi il marito.

La polizia giungeva in una strada di campagna senza sbocco, nella zona di San Silvestro e lì rintracciavano il veicolo con il motore acceso e con un corrugato in plastica collegato allo scarico, il cui terminale opposto era inserito nell’abitacolo.

Immediatamente gli operatori si attivavano, estraendo il terminale inserito nello scarico, ma, considerato che all’interno dell’abitacolo vi era poca visibilità a causa dei fumi di scarico, potevano solo intravedere la sagoma di una persona distesa immobile sul sedile anteriore. Rotto il finestrino, aprivano la portiera ed estraevano l’uomo in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. La prontezza degli operatori permetteva all’uomo di salvarsi la vita.