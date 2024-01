Tenta suicidio col gas, poi ci ripensa. Ma il cane muore e lui finisce a giudizio

Ancona, 10 gennaio 2024 – Stava passando un brutto periodo della sua vita e in un momento di debolezza si era chiuso nella sua auto, insieme al suo cane, deciso a morire inalando il gas del bombolone gpl della vettura. Poi aveva avuto un ripensamento, forse proprio per amore della bestiola. Aprendo la portiera però era divampato l’incendio. Lui era riuscito a saltare giù in tempo, il cane no ed è morto carbonizzato nel rogo. Il suicidio non è andato a buon fine ma l’uomo si è ritrovato ora a processo per uccisione di animale. Il 6 maggio sarà sentito in aula dalla giudice Tiziana Fancello in merito ai fatti che gli sono contestati. Lunedì intanto è stato aperto il dibattimento subito con un rinvio tecnico. L’imputato è difeso dall’avvocato Antonella Andreoli.

L’episodio in cui il cane, una femmina di razza Corso, è morto, risale al 13 ottobre del 2020, in un comune della provincia di Ancona. II proprietario, ora sotto processo, è un 50enne affetto da problemi di depressione e per questo sotto cura e sotto controllo. La mattina di tre anni fa, annebbiato per una sofferenza interiore che lo turbava da tempo, aveva deciso di farla finita. Per mettere in azione il suo piano si era servito dell’automobile a gpl, a cui aveva collegato un tubo da far arrivare fin dentro all’abitacolo. Nel bagagliaio c’era la sua cagnolina, compagna di vita da diversi anni e alla quale era molto legato. Messo il tubo in auto voleva morire inalando il gas ma dopo aver posizionato il tubo e aperto la bombola aveva avuto un ripensamento e stava per scendere dalla vettura quando al suo interno però sono divampate le fiamme. Con un salto il 50enne è riuscito a scendere dalla vettura e ad allontanarsi. Il cane, che era nel portabagagli, non ha fatto in tempo a mettersi in salvo ed è stato divorato dalle fiamme. Era seguita anche una esplosione del veicolo. Il fato era avvenuto in strada e aveva richiamato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine che avevano proceduto a segnalare alla magistratura la morte carbonizzata della femmina di Corso nel rogo della vettura. Così l’accusa di uccisione di animale, un reato per il quale si rischia fino ad un massimo di due anni di carcere. II 50enne si è disperato per la perdita e per non aver fatto in tempo a salvare l’animale. Al momento del fatti non sarebbe stato nelle sue piene capacità intellettive. Davanti alla giudice avrà modo di ricostruire tutta la vicenda.