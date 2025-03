Tenta di violentare una 17enne: è rissa, giù dall’auto in corsa

Ancona, 4 marzo 2025 – Doveva essere un’uscita tranquilla, in compagnia del fidanzatino e dello zio ma l’arrivo di un conoscente aveva fatto degenerare il giro in auto finito con un pesante approccio sessuale nei confronti di una ragazzina di 17 anni. All’interno del veicolo il conoscente dello zio avrebbe iniziato ad allungare le mani addosso alla minorenne a cui avrebbe sussurrato frasi come questa: “Quanto sei bella”. Poi avrebbe fatto apprezzamenti spinti sul seno della giovane. Le avance spinte risalgono a settembre scorso, a Falconara, e per quel comportamento un 40enne rischia ora di finire a processo per violenza sessuale aggravata perché commessa su una minorenne.

La pm Irene Bilotta ha chiuso in questi giorni l’indagine notificando all’indagato la conclusione degli accertamenti a suo carico. Adesso avrà i tempi tecnici per presentare una memoria difensiva o chiedere di essere ascoltato dalla Procura. Sull’episodio non c’è stata una denuncia della vittima ma un intervento dei carabinieri della Tenenza di Falconara.

Il 20 settembre scorso i militari hanno raggiunto via Marconi, dove era stata segnalata una lite in strada. Lì c’erano lo zio della giovane, un 44enne, il fidanzato della 17enne e la vittima. Tutti e tre erano stati poco prima in un bar, dove avevano incontrato il 40enne, che aveva alzato il gomito. Visto che era ubriaco gli avrebbero dato un passaggio ma durante il tragitto è successo l’imprevedibile. Stando ai racconti raccolti nell’immediatezza dei fatti è emerso che il 40enne prima avrebbe sfiorato le cosce della 17enne, seduta con lui nei sedili posteriore dell’automobile, poi il collo, infine le avrebbe messo le mani nei jeans per palpeggiarla e avrebbe cercato di baciarla in bocca.

Il tutto mentre la ragazzina cercava di opporsi. Mentre il 40enne ci provava senza nessun freno il fidanzatino e lo zio avrebbero iniziato a colpirlo per farlo smettere. In auto è esplosa una zuffa. Per sfuggire alle loro percosse il 40enne avrebbe aperto la portiera dell’automobile, ancora in corsa, buttandosi già dal veicolo e finendo sull’asfalto, ferito. La vettura si è fermata e in strada è proseguito il litigio e le percosse che hanno portato all’intervento dei carabinieri. Il 40enne, rimasto ferito, è stato accompagnato in ospedale per le cure. Non era grave. I militari hanno poi informato la Procura che aveva aperto un fascicolo. Il reato è perseguibile anche senza la querela della minorenne.