Tentano di rubare cosmetici all’Ipercoop

Sono state denunciate per tentato furto dai carabinieri tre persone tra i 18 e i 25 anni, tutte residenti a Napoli e sorprese a rubare all’Ipercoop del centro commerciale ‘Il Maestrale’. Due di loro stavano attraversando la barriera delle casse quando hanno notato la presenza dei carabinieri e hanno capito che potessero essere lì per loro. Si tratta di due donne che avevano rubato prodotti cosmetici per un totale di 2 mila euro e, dopo avergli staccato la placca antitaccheggio, pensando di farla franca, li avevano nascosti in una carrozzina. Alla vista dei militari entrambe hanno abbandonato la refurtiva.

Le loro mosse non erano sfuggite ai vigilantes della Security Tape in servizio al supermercato che, grazie alle registrazioni insieme ai militari hanno ricostruito l’accaduto. Insieme a loro c’era un uomo rimasto fuori a fare il palo.

La refurtiva è stata riconsegnata all’ipermercato mentre i tre sono stati denunciati per tentato furto. Durante le vacanze di Pasqua i ladri erano tornati a colpire anche in alcune abitazioni della spiaggia di velluto ed il suo hinterland, tra i comuni, anche quello di Castelleone di Suasa dove l’opposizione ha chiesto, attraverso un’interrogazione, l’installazione di spy cam contro i ladri.