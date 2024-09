Tentano di truffare anziana: finti tecnici del gas in fuga

Ieri due sedicenti operatori di gas hanno cercato di truffare un’anziana. La donna si è vista arrivare due uomini, con tanto di badge e giubbotto arancione che gli hanno chiesto di poter leggere il contatore. L’anziana, che al momento era sola in casa sul lungomare Mameli, li ha fatti entrare in giardino e li ha accompagnati al contatore, ma i due, dopo aver finto di armeggiare con il contatore hanno chiesto di poter entrare a lavarsi le mani. La donna però non li ha fatti entrare ma gli ha detto che avrebbero potuto utilizzare il lavatoio esterno. A quel punto hanno cercato di farsi accompagnare all’interno dell’abitazione con la scusa di firmare dei documenti, ma l’anziana ha detto di avere l’ordine di non far entrare nessuno. I due sedicenti operatori hanno iniziato a insistere ed è stato in quel momento che la donna ha minacciato di chiamare i carabinieri, con voce concitata che ha attirato l’attenzione dei vicini che a quel punto, chiedendo cosa stesse accadendo, hanno messo in fuga i due.