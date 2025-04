Tentano il furto: i ladri fuggono senza bottino

Furto in via Bramante a Senigallia, ma i ladri scappano a mani vuote. È successo sabato sera, quando ignoti, approfittando che all’interno dell’appartamento non ci fosse nessuno, si sono arrampicati e hanno raggiunto il terrazzo al primo piano, poi, hanno forzato una porta finestra, rompendola e sono entrati. Una volta all’interno hanno cercato velocemente se vi fosse qualcosa di valore, ma non hanno avuto molto tempo perché si sono dovuti mettere in fuga quando l’allarme ha iniziato a suonare. Quello preso erroneamente di mira da ignoti, è una casa vacanze e dentro non c’erano oggetti di valore. I danni di effrazione superano mille euro. La notizia del furto è stata diffusa sui social per mettere in guardia i residenti del quartiere Vivere Verde, dove i ladri sono tornati a colpire dopo aver ripulito, nelle scorse settimane, alcune abitazioni dell’hinterland. Ed è proprio dall’hinterland che arriva l’allarme social riguardo ad un furgone bianco, con la carrozzeria danneggiata, che viaggia a bassa velocità in prossimità di quartieri abitati. Il mezzo è stato notato da alcuni residenti di Cesanella proprio sabato notte.