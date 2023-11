Tentano il furto, messi in fuga

Tentano il furto al Luna Park, ladri messi in fuga dai giostrai. Quello di oggi sarà l’ultimo giorno per il Lunapark allestito ormai da un mese a Villa Torlonia. Orari di apertura ridotti rispetto agli anni precedenti, a causa degli alti costi dell’energia elettrica. Per attirare sempre più persone sono state mantenute le formule del giovedì e la domenica con tutte le attrazioni al costo di un euro. Lunapark dove, alle 19.30 le luci si spengono fino al giorno successivo, a differenza di anni fa, quando le giostre e le luci restavano accese fino a mezzanotte. Proprio il buio ha indotto, per ben due volte, ignoti a tentare di rubare all’interno del Lunapark dove sono state presi di mira casse e amplificatori. In un caso un giostraio si è accorto dei movimenti sospetti e ha messo in fuga il gruppo di ladri, almeno tre, prima che riuscissero a staccare i fili e mettersi in fuga con le casse. Nel secondo caso, a mettere in fuga due malviventi sono stati i cani di proprietà di uno dei giostrai che alla vista di persone sospette vicino alle attrazioni sono stati sciolti mettendo i ladri in fuga a gambe levate. Quella di Villa Torlonia è un’area che prima del Lunapark ha ospitato, tra le polemiche, il circo con animali, ma anche in quel caso, gli incassi non erano stati molto cospicui.