Tentano truffa a un’anziana. La nonnina sventa il colpo

Telefonate sospette a casa, nonnina sventa un tentativo di truffa e allerta la polizia. È accaduto due giorni fa, ma del fatto si è avuto notizia solo ieri. La signora, un’80enne di Ancona, avrebbe ricevuto diverse chiamate da un numero che non conosceva e che non aveva salvato in rubrica. Così, ha deciso bene di non rispondere. Ma i truffatori, dall’altra parte della cornetta, avrebbero insistito provando a contattarla con il numero schermato. È a quel punto che lei, insospettitasi dall’accanimento telefonico, si sarebbe rivolta alla polizia. Tra l’altro, pochi minuti dopo qualcuno l’avrebbe raggiunta sotto casa provando un contatto diretto. Pare che i malintenzionati – che si spacciavano per dei fantomatici tecnici – parlassero del figlio della signora, di cui conoscevano persino il nome. Immediata la chiamata al 112 Nue. Sul posto, le Volanti della questura, che hanno rassicurato la vispa 80enne. L’arzilla nonnina non ha soltanto allertato gli agenti, ma anche i parenti. Tutti le hanno consigliato di non aprire la porta e di stare attenta. Che poi sono gli stessi avvertimenti che dirama da anni la questura di via Gervasoni.

È importante non consegnare denaro né oggetti di valore e se nella conversazione viene menzionato un familiare in difficoltà, prima di fornire informazioni personali, è essenziale rivolgersi alla polizia. Mai aprire la porta a sconosciuti, anche se dichiarano di appartenere alle forze dell’ordine. Proprio qualche giorno fa, avevamo scritto dell’anziano jesino a cui – in 3 anni – sono stati spillati 90mila euro. Ad inizio gennaio, una coppia di coniugi, residente in via Marsigliani, era stata raggirata per 5mila euro.

ni.mor.