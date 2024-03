Tentano un furto mentre è in casa, poi la fuga

Giornalista sventa un furto in casa: paura in corso Mazzini. È accaduto ieri mattina, attorno alle 8.30. Momenti di apprensione per una cronista che abita all’angolo con piazza Cavour e che si è ritrovata faccia a faccia con due ladre. "Stavo facendo la doccia, perché alle 9.15 avrei avuto un impegno di lavoro. Ho sentito suonare il campanello, ma non potevo rispondere. Hanno suonato prima due volte, poi una terza. Alla quarta, sono uscita dal bagno indispettita per andare a vedere chi fosse. Ero in accappatoio e pantofole. Appena mi sono avvicinata alla porta – continua la donna – ho notato sulla fessura un attrezzo lungo di plastica posizionato dall’esterno. C’erano dei rumori, ho subito capito che qualcuno stava cercando di entrare nella mia abitazione. Mi sono ricordata che mio nipote non aveva inchiavato la porta e così ho dato due mandate. Poi, ci ho ripensato e ho aperto. Mi sono ritrovata due donne davanti a me, hanno immediatamente abbassato la testa e sono scappate". La giornalista, che abita al quarto piano di una palazzina del centro, ha iniziato ad urlare: "Sono corse via, parlavano nella loro lingua. Forse delle rom – ipotizza – Ho allertato il 112".

Sul posto, le Volanti della questura che hanno battuto palmo a palmo la zona, ma delle due furfanti nessuna traccia: "Erano giovani, correvano come lepri. Una aveva un cappotto chiaro, l’altra più scuro. Entrambe avevano il volto coperto da un foulard, una sorta di velo (uno dei quali a quadretti)". Riflette la giornalista: "Io sono spesso fuori per lavoro, non so se abbiano tenuto d’occhio la mia abitazione, o se invece abbiano semplicemente agito tentando di suonare alle varie porte. Certo è che ho avuto davvero paura. Pensavano che in casa non ci fosse nessuno e invece c’ero eccome".

Nicolò Moricci