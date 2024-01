Tentata truffa: anziana in lacrime

"Hanno telefonato a mia madre dicendo che erano dell’ufficio postale vicino casa. L’hanno tenuta al telefono 32 minuti e lei disperata è stata salvata dai vicini che l’hanno sentita piangere mentre contava i soldi in casa. Le hanno detto che se non avesse pagato mi avrebbero arrestato". A parlare è una signora jesina che ha segnalato ai carabinieri la tentata truffa di giovedì mattina ai danni di sua madre 76enne che vive a Palombina. "Hanno chiamato mia madre dicendole che le dovevano portare una raccomandata così da farsi dare l’indirizzo – spiega la figlia -. Poi le hanno detto che la raccomandata aveva il costo di 1.500 euro. Le hanno detto prima che io avevo il Covid ed ero a fare il tampone poi che io ero in ufficio e che sarei stata arrestata per uno scoperto. Sono arrivati a chiederle 7mila euro e lei in lacrime è andata a prendere i soldi che aveva: contava e piangeva. Aveva 400 euro allora le hanno chiesto se aveva oro e dove lo tenesse. Disperata è corsa dai vicini che erano già in allerta avendola sentita piangere perché pensava davvero mi avrebbero arrestato. Grazie ai vicini è stata salvata, ma è completamente sotto choc". La donna ha richiamato il numero trovato sul telefono della donna sentendo musica alta e risate.