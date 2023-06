Tentate truffe ad Arcevia, anziano salva la figlia, ragazze perdono 170 euro

Riescono a clonare il numero della figlia di un signore anziano e spacciandosi per lei gli chiedendo 4mila euro per le bollette. Lui non cade nella trappola e avvisa i carabinieri che denunciano l’autore della tentata truffa. Si tratta di un trentenne nato in Albania, residente a Verona che era riuscito a clonare il numero di telefono della donna per poi chiedere denaro ai numeri dei familiari di lei. Ma non è l’unico caso di truffa tentata e messa a segno ad Arcevia nell’ultimo periodo. Tre ragazze ventenni arceviesi sono finite nella trappola per aver sognato un concerto del loro gruppo rock preferito a Milano. Le giovani hanno letto l’annuncio di un ragazzo che metteva in vendita tre biglietti per un concerto a Milano. Dopo veloce trattativa le tre ventenni hanno versato 170 euro per il pagamento dei biglietti con il cambio del nominativo.

In realtà poco dopo a casa sono arrivati i biglietti, ma le ragazze scoprono che erano falsi. Avviate le indagini i carabinieri sono arrivati al truffatore: si tratta di un ventiquattrenne residente a Napoli. Più complicato per le tre arceviesi ottenere indietro i soldi perduti.