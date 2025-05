Tentati furti, rapina e imbrattamenti. Arrestata mentre rientra a casa

Tentati furti, rapina, imbrattamento e deturpamento di cose altrui e invasione di terreni ed edifici. Sono i reati che hanno portato all’arresto di una donna di 36 anni, italiana, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Perugia perché deve scontare più di due anni di reclusione. La donna è stata presa mentre faceva rientro a casa, di sera.

Tra il 2012, il 2014 e il 2015 l’imputata è stata protagonista di diversi episodi di rilevanza penale avvenuti tra Ancona e Falconara. In quel periodo ha collezionato diverse denunce poi finite a processo. Il 13 dicembre di 13 anni fa si è resa responsabile di un tentato furto aggravato in concorso, avvenuto a Falconara, mentre il 16 settembre del 2014 avrebbe commesso il reato di invasione di terreni e deturpamento e imbrattamento di cose altrui, sempre in concorso con altri e sempre a Falconara.

Non è finita qua. Tra i suoi trascorsi c’è stato anche un tentato furto aggravato commesso ad Ancona il 29 aprile del 2015 e poi un rapina in concorso commessa a Falconara il 2 maggio del 2015. E ancora un tentato furto aggravato in concorso avvenuto il 14 novembre del 2015. Una recidiva insomma. Per tutti questi reati deve scontare una pena cumulativa di due anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione.

La squadra Mobile ha avviato una attività investigativa per poterla rintracciare perché in questi ultimi dieci anni l’imputata si era spostata diverse volte. I poliziotti l’hanno rintracciata nella sua nuova abitazione, ad Ancona, mentre faceva rientro in serata. E’ stata arrestata e portata in questura per le formalità di rito poi è stata portata nel carcere femminile di Villa Fastiggi, a Pesaro.