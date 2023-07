Tentativo di Truffa Sventato, Un Uomo Affianca una Donna per Risarcimento

Stava per tentare, con ogni probabilità, la truffa dello specchietto ma la prontezza di riflessi della potenziale vittima ha sventato il colpo. Un uomo, fingendo un incidente, l’avrebbe affiancata per farla accostare e chiederle il risarcimento.

"Uscendo dal distributore Elios a Camerano c’era una macchina Fiat Punto di colore grigio parcheggiata sul lato destro della strada – racconta la donna -. Al mio passaggio ho sentito un un colpo fortissimo che mi ha fatto sterzare violentemente tanto da invadere per un attimo la corsia opposta. Non mi sono fermata e la macchina grigia ha iniziato a seguirmi. All’altezza del distributore Traversa in prossimità della rotatoria ho avuto la conferma perché invece di proseguire per Ancona sono tornata indietro. La macchina decelerava e poi accelerava all’improvviso venendomi sotto e suonando il clacson per più volte. Al distributore IP dopo aver cercato di farmi fermare ha desistito e ha fatto inversione. Dallo specchietto ho visto benissimo un uomo sui 30-35 anni, capelli ondulati corti e corvini, pizzetto e baffi, abbronzato o olivastro in volto, orecchino a cerchietto sul lobo sinistro. La targa non ho potuto prenderla perché mi stava troppo sotto e io ero in panico. Credo che abbia sparato con una pistola ad aria compressa o qualcosa di simile. Ho avuto paura. Lo sportello è chiaramente rovinato. I carabinieri li ho avvisati".