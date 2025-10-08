Tentato furto dentro una villa. Il giardiniere lo scopre in cucina e riesce a bloccarlo: arrestato

Tenta di rubare in una villa, in pieno giorno, ma il giardiniere lo scopre e lo fa arrestare. In manette è finito un 24enne di origine egiziana. L’accusa è di tentato furto aggravato. Lunedì mattina, attorno alle 11, ha scavalcato la recinzione di una casa isolata in via del Castellano e poi si è diretto al portone blindato che ha aperto facilmente perché c’erano le chiavi lasciate fuori e sulla toppa. Una volta dentro la villa il giovane ha iniziato a frugare nei cassetti ma gli è andata male perché poco dopo è arrivato il giardiniere che doveva fare dei lavori. Avvicinandosi alla portafinestra lo ha visto all’interno, con un cappuccio in testa, che rovistava in cucina. Intuendo che ci fosse in atto un furto ha chiamato il 112 per chiedere l’intervento della polizia. Il ladro si è visto scoperto e ha provato ad allontanarsi di corsa scavalcando di nuovo la recinzione. Il giardiniere però lo ha inseguito salendo a bordo del furgone con cui era arrivato e riuscendo a bloccarlo dopo pochi metri e a riportarlo in villa in attesa dell’arrivo delle Volanti giunte poco dopo nell’abitazione. In casa c’era una donna di 85 anni che non si sarebbe resa conto di quello che stava succedendo. Da un primo controllo non mancava nulla. Il giardiniere ha avvisato la figlia dell’anziana, proprietaria dell’immobile, che si è poi recata sul posto. Il 24enne è stato trattenuto in camera di sicurezza della questura e ieri mattina il giudice Carlo Cimini ha convalidato l’arresto con l’obbligo di firma e l’obbligo di dimora a Fermo, città dell’ultima residenza del giovane anche se risulta un senza fissa dimora richiedente asilo. Durante l’udienza di convalida (era difeso dall’avvocato Alessia Bartolini) ha detto che non voleva rubare, era entrato in casa dopo aver suonato alla porta per chiedere una tachipirina e dell’acqua perché non si sentiva bene. Il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 2 dicembre.

Il 24enne aveva un foglio di via da Ancona, che non ha rispettato (per questa violazione è stato denunciato) emesso dal questore perché ritenuto socialmente pericoloso. Il 27 settembre scorso infatti è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale. Avrebbe avuto condotte moleste nei confronti di una ragazza opponendo resistenza ai poliziotti intervenuti in soccorso della vittima.