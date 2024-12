Tentato furto in centro commerciale di Senigallia: due giovani fermate dalla vigilanza

Nei giorni scorsi una volante del Commissariato di Senigallia è intervenuta in un noto centro commerciale cittadino dove il personale della vigilanza aveva fermato due giovani donne per tentato furto di articoli per la persona.

Le due giovani, dopo aver prelevato vari articoli dagli espositori li riponevano in parte nel carrello ed in parte all’interno delle proprie borse. Movimenti che non sono sfuggiti agli occhi dei vigilantes che hanno provveduto a registrare le azioni furtive che, una volta oltrepassate le casse, sono state fermate e messe a disposizione dei poliziotti che nel frattempo erano arrivati sul posto.

Messe di fronte al fatto compiuto, le due giovani hanno ammesso le loro responsabilità e hanno consegnato agli agenti i prodotti non pagati. Al termine delle formalità di rito, sono state indagate in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Sono inoltre state avviate le procedure per il foglio di via a firma del Questore di Ancona, al fine di evitare il ritorno in città delle due donne. In prossimità delle festività natalizie, come ogni anno, aumentano i furti nei centri commerciali, l’ultimo era stato messo a segno al Maestrale due settimane fa.