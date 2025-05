Tentato stupro e poi stalking: espulso 24enne

Tenta di abusare di una minorenne, che aveva avvicinato davanti alla panchina dell’amore, a Falconara Alta, e dopo essere stato condannato per tentava violenza sessuale si sarebbe rifatto vivo con la ragazzina, 13 anni, incassando una denuncia per stalking.

Condotte ritenute gravi e pericolose da parte di un bengalese di 24 anni che ora è stato espulso dall’Italia con la revoca del permesso di soggiorno a lunga durata che aveva ottenuto dopo mesi di lavoro ad Ancona, dove era residente. Il provvedimento di espulsione è stato fatto dalla Prefettura e il questore Cesare Capocasa ha provveduto alla revoca del permesso che gli consentiva di stare in Italia. Un’azione di prevenzione e repressione per la pericolosità sociale dell’uomo.

Il primo maggio il bengalese è stato rimpatriato nel suo paese di origine dopo che i poliziotti sono andati a prenderlo a casa per prepararlo a lasciare il territorio nazionale. Gli agenti lo hanno accompagnato alla frontiera e in tarda serata è stato fatto salire a bordo di un aereo, all’aeroporto di Fiumicino, a Roma, dove ha preso un volo per Dhaka. Non potrà più rimettere piede in Italia, almeno legalmente. Ad Ancona si era ricreato una vita ma poi sono arrivati i problemi con la giustizia.

L’arresto per tentata violenza sessuale risale al 16 luglio dello scorso anno. Due passanti si erano accorti che cercava di trattenere la 13enne dentro la sua vettura. Per quell’episodio ha patteggiato la pena a un anno e due mesi di reclusione, chiudendo la sua posizione. Era difeso dall’avvocato Angeladrea Cecere.

Il bengalese però dopo pochi mesi era finito indagato per stalking. Vittima sempre la ragazzina minorenne. Tra dicembre e gennaio scorso il 24enne era stato visto quattro volte vicino ai luoghi frequentati dalla 13enne: una volta era davanti alla sua scuola e le altre vicino casa. In tutti e quattro gli episodi era dentro la sua automobile. La 13enne si era spaventata e si era sentita osservata e spiata così aveva fatto denuncia ai carabinieri e per il bengalese la gip Sonia Piermartini aveva emesso un divieto di avvicinamento alla minore con braccialetto elettronico.

Non poteva avvicinarsi a lei nel raggio di un chilometro. Era stato emesso anche un divieto di dimora a Falconara ma avrebbe violato anche quello con la scusa di doversi spostare per via del suo lavoro, le consegne a domicilio perché faceva il rider. Il fascicolo per stalking era stato aperto dal pm Andrea Laurino. La minore in una occasione lo aveva anche filmato con il cellulare. Dall’inizio dell’anno sono state 36 le espulsioni, 20 gli accompagnamenti presso i Cpr, centri per il rimpatrio, 20 i rimpatri nei paesi di origine e 29 ordini a lasciare il territorio nazionale emessi dal questore.

Marina Verdenelli