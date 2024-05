Tentò di uccidere il padre adottivo: per il perito era incapace d’intendere

"Incapace di intendere e di volere al momento del fatto". E’ quanto indicato dal perito dottor Leonardo Badioli nel corso dell’incidente probatorio nei confronti di Tommaso Niccoli Claudi, 21 anni, accusato di tentato omicidio perché, durante una lite familiare, avrebbe tentato di accoltellare il padre adottivo. Quest’ultimo è il 45enne Francesco Niccoli, figlio dell’ex sindaco di Osimo Alberto Niccoli. Il fatto risale al 13 febbraio scorso quando, nell’abitazione della famiglia che si trova a Fano, nel quartiere Sant’Orso, il giovane aveva sferrato più colpi al padre utilizzando un coltello e ferendolo alla testa e in altri parti del corpo provocando lesioni non profonde.

Ieri mattina in tribunale si è quindi concluso l’incidente probatorio al termine del quale il perito ha anche riconosciuto la capacità di stare in giudizio e la non pericolosità sociale del giovane, difeso dall’avvocato Maria Lucia Pizza.

Ora il ragazzo si trova ai domiciliari a Fano e durante l’udienza di ieri al gup gli atti del procedimento sono stati restituiti al pm Silvia Cecchi che deciderà in merito all’eventuale rinvio a giudizio. "Non so perchè l’ho fatto, ho ricordi confusi",

è quanto aveva riferito il giovane durante la deposizione resa nel carcere di Villa FastIggi dopo che era stato arrestato per il tentato omicidio.

