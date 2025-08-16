“Terapia intensiva neonatale senza aria condizionata”: la rabbia di una mamma. L’azienda: “Nessun rischio per i pazienti”

Ancona, 16 agosto 2025 — Il reparto di Terapia intensiva neonatale (tip) dell'ospedale Salesi di Ancona, considerato un'eccellenza non solo nelle Marche ma anche a livello nazionale, da giorni vive, secondo quanto riferito da una paziente, una situazione paradossale: l'aria condizionata non funzionerebbe per un guasto all'impianto bambini, giudicato ormai obsoleto, che ha lasciato senza refrigerio gli ambienti da proteggere e curare nei minimi dettagli, dove vengono assistiti nati prematuri o affetti da patologie complesso, spesso in condizioni critiche.

Immediata la replica dell’azienda che chiarisce come "anche con le temperature attuali non vi è alcun rischio per i piccoli pazienti, la cui temperatura corporea è costantemente monitorata con doppia sonda. I neonati – viene spiegato in una nota – sono riscaldati da incubatrici chiuse e lettini radianti, che erogano calore in modalità servocontrollata (di 30 gradi, ndr), sulla base delle esigenze del paziente. Non si sono registrati casi di aumento della temperatura corporea legati a cause ambientali”.

A denunciare la situazione di disagio una mamma di 34 anni, di origini anconetane (preferisce rimanere anonima), che lo scorso 5 agosto ha dato alla luce due gemellini. La sera di mercoledì 13 agosto scorso, la donna ha avuto un malore perché stremata dalle alte temperature.

"Salesi" di Ancona, dove è stata denunciata la mancata aria condizionata nel reparto Tip

La Tin può accogliere fino a 31 culle termiche e rappresenta per molte famiglie l'ultimo approdo di speranza. Per questo l'assenza di un impianto di climatizzazione efficiente appare alla giovane incomprensibile. Quest'ultima, nella sua segnalazione, ha spiegato come non sarebbero bastate, fino ad ora, le segnalazioni dei genitori e del personale sanitario: le risposte ricevute dalla responsabilità del reparto hanno confermato l'impossibilità di procedere con una riparazione, vista la vetustà dell'impianto. L'unico tentativo di rimediare, messo in atto giovedì scorso, sarebbe stato quello dell'arrivo di alcuni deumidificatori, una soluzione tampone che però non riesce a fronteggiare né le temperature elevate né l'umidità che si accumula in ambienti di grandi dimensioni e ricchi di macchinari. Se l'ipotesi fosse verificata, a pagare le conseguenze non sarebbero solo i piccoli pazienti, già fragili, ma anche i loro genitori.

Secondo il suo racconto, nei giorni successivi al parto la 34enne anconetana ha cercato di trascorrere più tempo possibile accanto ai neonati, ma il caldo insopportabile le ha reso difficile anche il gesto più semplice . La sera del 13 agosto, poi, stremata dalle alte temperature, ha accusato un malore ed è stata costretta ad abbandonare temporaneamente il reparto, accompagnata dal marito.

"L'unico conforto in queste giornate - ha raccontato con amarezza - è la possibilità di infilare le dita nell'incubatrice e sentire la stretta dei miei bambini. Ma con questo caldo non riesco nemmeno a godermi quei pochi secondi. È una sofferenza ulteriore in un momento che dovrebbe essere solo di amore e di cura". La donna, sempre rimasta cosciente, è stata successivamente riaccompagnata nella sua stanza al terzo piano. Qui, però, avrebbe trovato altre difficoltà: il bagno privo di doccia e senza acqua calda, un disagio segnalato più volte all'Urp senza che a suo dire sia arrivata una soluzione. "Il problema così viene esteso anche al personale sanitario, che vive in condizioni di grande disagio — si legge ancora —. Medici e infermieri della Tin, già impegnati in turni complessi e in attività delicate che richiedono lucidità e concorrenza costanti, si trovano a lavorare in un ambiente rovente . La fatica fisica si somma così allo stress psicologico, aumentando i rischi di errori e rendendo più pesante una professione che già comporta sacrificio. La mancanza di manutenzione di un impianto essenziale come quello dell'aria condizionata mette a rischio la serenità di un intero reparto". Sempre secondo la giovane, genitori e operatori chiederebbero da giorni un intervento immediato. “La climatizzazione in un reparto che ospita neonati prematuri o malati non può essere considerata un opzionale, ma un requisito indispensabile per garantire sicurezza e benessere — aggiunge — Ogni ora trascorsa senza una soluzione definitiva diventa una prova di resistenza non solo per chi lavora, ma soprattutto per chi lotta per la vita fin dai primi istanti” .

Proprio dove si combattono quotidianamente battaglie cruciali, e dove la professionalità dei medici e la forza dei piccoli pazienti riescono spesso a trasformare storie di dolore in racconti di speranza. Ma proprio per questo “rendere il reparto vivibile e sicuro dovrebbe essere una priorità assoluta — concludono la 34enne — Un ospedale di terzo livello, punto di riferimento per l'intera regione, non può permettere che il 'reparto dei miracoli' venga lasciato senza aria condizionata, affidato soltanto a qualche deumidificatore”.

La replica dell’Azienda e della direttrice di reparto

Nel pomeriggio di sabato, con una nota ufficiale, è arrivata la replica sia dell’Aou sia della direttrice del Tin, Ilaria Burattini. Per l’azienda "anche con le temperature attuali non vi è alcun rischio per i piccoli pazienti, la cui temperatura corporea è costantemente monitorata con doppia sonda — si legge —. I neonati sono riscaldati da incubatrici chiuse e lettini radianti, che erogano calore in

modalità servocontrollata (di 30 gradi, ndr), sulla base delle esigenze del paziente. Non si sono registrati casi di aumento della temperatura corporea legati a cause ambientali”. Si attende ora il trasferimento al nuovo ospedale Salesi: “La struttura di via Corridoni ha oltre 100 anni – prosegue la nota – e per questo viene costantemente sottoposta a manutenzioni e interventi di ammodernamento. Oltre ai due deumidificatori, negli ultimi mesi è stato installato un nuovo generatore di corrente per rendere più confortevole l’ambiente”.