Terapia semi-intensiva: dieci nuovi posti letto

All’ospedale Urbani di Jesi consegnati i lavori per riqualificare dieci posti letto di terapia semi-intensiva, in presenza del responsabile dei lavori Claudio Tittarelli e delle ditte esecutrici. S’interverrà nell’Unità operativa di Pneumologia (quinto piano) per trasformare i posti letto di degenza ordinaria a posti letto di degenza semi-intensiva, che in caso di necessità possono essere convertiti in assistenza intensiva. L’investimento ammonta a circa 2,5 milioni di euro, finanziato per 1,5 milioni con fondi del Pnrr e la restante parte con risorse regionali.

Verranno eseguite opere edili, ma anche impiantistiche, idonee a supportare le apparecchiature per la ventilazione e il monitoraggio in modo tale che i letti siano fruibili sia in regime ordinario che di trattamento infettivologico per alta intensità di cure. A tal fine è previsto il potenziamento dell’impianto elettrico esistente, nonché la realizzazione di un impianto per garantire la continuità dell’alimentazione elettrica. Prevista la realizzazione di un impianto di condizionamento. In due camere previsto il funzionamento dell’impianto di condizionamento con pressione positiva o negativa. I lavori impiantistici riguarderanno anche la rete dei gas medicali. Si lavorerà, infine, nel piano di copertura per posizionare macchine di condizionamento.