Terminato il corso ‘Lissiamo insieme’

È terminato il corso di avvicinamento alla Lingua italiana dei segni e alla didattica per sordità ‘Lissiamo insieme’ all’interno della scuola primaria Marconi, che ha coinvolto docenti e collaboratori scolastici dell’Istituto Sanzio di Falconara. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica, pone l’attenzione sull’inclusività nell’ambito scolastico e non solo. Il tutto nasce dalla necessità di capire come comunicare con un alunno sordo e come rendere le relazioni tra i compagni di classe più coinvolgenti e positive. Il progetto ha avuto avvio grazie alla collaborazione con l’Ente nazionale sordi di Ancona ed ha avuto come obiettivo quello di addentrarsi nel complesso tema della didattica per la sordità e di fornire ai corsisti gli strumenti per "ascoltare con gli occhi" e per rendere efficace la comunicazione con una persona sorda, fornendo le basi della Lis. Un corso della durata di 16 ore, condotto dalle docenti Roberta Ascani e Diana Rossi, per abbattere le barriere comunicative, superare i pregiudizi e mettersi in gioco divertendosi così da comprendere lo straordinario mondo di ognuno e ciascuno ed avere la consapevolezza che si può comunicare in ogni caso, nonostante una disabilità sensoriale.