Termini protagonista di "E-straordinario"

L’artista Giovanni Termini è stato il protagonista dell’XI edizione di E-straordinario for Kids, con il progetto Dietro ai miei occhi. Si tratta dell’attività formativa della Fondazione Ermanno Casoli, ideata e curata da Marcello Smarrelli, dedicata ai figli dei dipendenti del gruppo Elica. Ogni anno l’iniziativa offre ai più piccoli l’opportunità di entrare in contatto con l’arte contemporanea attraverso l’esperienza diretta con un artista, realizzando insieme un’opera d’arte collettiva.

La giornata si configura anche come open day aziendale per le famiglie, consentendo ai bambini di vivere l’azienda per un giorno, conoscere il luogo di lavoro dei loro genitori e scoprire come nascono i prodotti realizzati anche attraverso il loro contributo. "La forza di E-straordinario for Kids è la sua continuità: progetti che tornano, crescono e generano valore duraturo per le persone, l’impresa, il territorio" evidenzia Francesco Casoli, presidente di Elica.

Nel corso del workshop propedeutico alla realizzazione dell’opera d’arte, Giovanni Termini ha guidato i bambini in una riflessione immaginifica su ciò che si cela oltre una porta o un muro, spingendoli a rappresentare con forme e colori ciò che non si vede, ma che vive nella loro fantasia.