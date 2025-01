Termoidraulica, professionisti al servizio della scuola

I professionisti e gli esperti delle aziende del territorio in aula per raccontare percorsi e esperienze concrete, ma anche per lavorare fianco a fianco degli studenti dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica dell’Istituto Marconi Pieralisi di Jesi. È possibile grazie al progetto ‘Termoidraulica, impianti ed energia’, inserito nel Piano dell’offerta formativa e che è stato presentato nei giorni scorsi alle classi coinvolte, che vanno dalle prime fino alle quinte. Si tratta di lezioni pratiche in orario curriculare tenute da professionisti esterni affiancati dai docenti del corso di studi.