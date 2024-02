Termosifoni rotti, la ginnastica si fa in classe

Si rompe la centrale termica, oltre 350 bambini al freddo nei due plessi della scuola primaria Federico Conti. Il guasto si è verificato giovedì e venerdì, quando i bimbi sono rimasti in classe con i cappottini. I docenti hanno aggiunto attività motoria a intervalli durante le lezioni e il Comune corre ai ripari con le stufette e assicura temperature più alte fino a che la caldaia non potrà essere sostituita. "Era già stato previsto un intervento comunicato alla scuola per malfunzionamento svolto ieri (venerdì, ndr) – spiega l’assessore ai Servizi educativi, Emanuela Marguccio - Gli uffici sono in costante contatto con la scuola. Ieri la caldaia ha ripreso a funzionare, ma è necessario e urgente cambiarla. Il cambio verrà fatto con celerità. Nel frattempo, la ditta Engie, che si occupa della manutenzione, si è attivata anche per l’acquisto di stufette. Lunedì ne consegneranno venti. Inoltre, nel fine settimana, i riscaldamenti resteranno accesi per scaldare il più possibile gli ambienti in vista della riapertura di lunedì, quando entreranno in funzione le stufette". Venerdì la dirigente scolastica, Sabrina Valentini, ha informato con una circolare i genitori: "Il dirigente del Comune – ha scritto la preside - ci ha comunicato che il malfunzionamento del riscaldamento che ha interessato ieri e oggi la scuola Conti è dovuto a una rottura della caldaia piuttosto importante. I tecnici della Engie spa hanno concluso da poco la riparazione provvisoria, ma non garantiscono la tenuta dell’intervento né la continuità del riscaldamento. Pertanto il Comune ha concordato con la ditta la sostituzione della caldaia che potrebbe avvenire a partire da lunedì fino a mercoledì, salvo imprevisti. Pertanto, oltre alla sospensione del riscaldamento già programmata per oggi, di cui è stata data comunicazione il 31 gennaio, si comunica che potrebbero esserci giornate di chiusura dell’impianto di riscaldamento ulteriori, rispetto a quella già programmata, nelle date suddette. Nel frattempo abbiamo chiesto delle stufette per riscaldare gli ambienti alla ditta Engie e al Comune di Jesi. Inoltre, i docenti hanno messo in atto (e continueranno ad adottare) strategie didattiche che prevedono attività di movimento svolte ad intervalli regolari per attivare i bimbi. Si invitano i genitori e il personale scolastico a vestirsi in modo idoneo, tenendo in considerazione che la temperatura degli ambienti potrebbe essere più bassa rispetto al solito. Siamo veramente dispiaciuti per il disagio, che non dipende dalla nostra scuola".

Sara Ferreri