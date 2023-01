Ancona, termosifoni rotti: niente scuola per 125 alunni della primaria

Scuola con i riscaldamenti rotti, bambini a casa

Cerreto d’Esi (Ancona), 22 gennaio 2023 - Guasto all’impianto di riscaldamento della scuola primaria Lippera, plesso chiuso da domani e lezioni sospese fino a data da destinare per 125 alunni dai 6 agli 11 anni. "Con ordinanza sindacale firmata oggi ( ieri, ndr) – spiega il sindaco David Grillini - è stata disposta la sospensione dell’attività didattica presso la scuola primaria Lippera in via XXV Aprile, per grave guasto dell’impianto termico.

I lavori di riparazione e rimessa in pristino sono in corso di esecuzione, con la massima urgenza, non appena la problematica sarà risolta e l’impianto termico sarà di nuovo funzionante si procederà alla revoca di tale ordinanza e quindi alla ripresa dell’attività didattica. L’entità del danno sembra piuttosto rilevante e sicuramente richiederà alcuni giorni di lavoro. Terremo aggiornati i cittadini con il dovuto anticipo sul ripristino delle lezioni scolastiche.

Si precisa che il problema riguarda solo la scuola primaria per cui la scuola dell’infanzia e l’asilo nido funzioneranno regolarmente, servizio mensa compreso. Ci scusiamo – conclude il primo cittadino - per i disagi e le problematiche arrecate agli alunni e a tutte le famiglie". Sono 125 i bambini che, dalla prossima settimana, dovranno restare a casa per cause di forza maggiore, con i docenti che si stanno organizzando per la didattica. Per il momento non si è ricorso alla didattica a distanza, auspicando una rapida soluzione del problema e un riavvio delle lezioni in presenza il più presto possibile. In pressing su questo ci sono anche i genitori che chiedono all’amministrazione comunale di riparare il malfunzionamento della caldaia nel più breve tempo possibile. Si tratterebbe di un guasto importante emerso con alcune avvisaglie venerdì e poi ieri, quando nel plesso non si svolge l’attività didattica, guasto che domani sarà approfondito dai tecnici.

Intanto a Cerreto d’Esi sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione dell’area camper. "Si tratta – spiega il sindaco Grillini - di un’area già ampiamente utilizzata e apprezzata dai camperisti, esistente dal 2007, dotata delle infrastrutture fondamentali per un’area camper (camper service, colonnina di ricarica elettrica, illuminazione e stalli camper) che sono tuttavia da rivedere e migliorare. L’obiettivo è quello di aumentare la funzionalità dell’area, elevarne l’efficienza energetica, riqualificarne l’aspetto e il decoro per renderla maggiormente attrattiva". Tali interventi sono finanziati per 20mila euro con fondi ottenuti dall’Unione Montana dell’Esino Frasassi, e 5mila dal Comune.