Terrazza del Museo Archeologico Ecco i concerti di musica classica

Tornano i concerti di classica nella splendida terrazza del Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona. E’ qui che dal 2016 la Società Amici della Musica "Guido Michelli" propone una rassegna che ha sempre registrato il ‘tutto esaurito’. La collaborazione tra ‘Società’ e museo dunque si rinnova per tre concerti (inizio ore 20.30) dedicati, in modo particolare quest’anno, a giovani talenti che suoneranno e dialogheranno col pubblico presentando i brani in programma. ‘La terrazza’ inizia il 4 luglio con un progetto dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e dell’Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro", in collaborazione con Società Amici della Musica e Asolo Musica: "Rachmaninoff la voce e il pianoforte", concerto dedicato al grande compositore russo. Quattro solisti dell’Accademia d’Arte Lirica (Khatia Jikidze, soprano, Sarah Hakobyan, mezzosoprano, Alessandro Fiocchetti, tenore, Rza Khosrovzade, baritono) incontrano altrettanti pianisti dell’Accademia di Imola (Daniele Ceraolo, Ekaterina Chebotareva, Wataru Mashimo, Daniele Panizza). L’11 luglio, come di consueto, toccherà a un partecipante alla masterclass di violoncello tenuta da Mario Brunello a San Ginesio: per uno dei selezionati all’alto perfezionamento è previsto infatti un concerto nella rassegna estiva.

Quest’anno è la volta della giovane Eleonora Testa, che eseguirà musiche di Bach, Hindemith e Cassadò. Il concerto rientra nel cartellone nazionale del Festival "Musica con Vista" promosso dal Comitato Amur. Il 18 luglio, chiude la rassegna il secondo premio (primo non assegnato) al recente concorso "Andrea Postacchini" di Fermo, e Premio Città di Fermo per la miglior esecuzione dei Capricci di Paganini, il giovanissimo violinista Manuel Burriesci (musiche di Bach, Paganini, Kreisler e Ysaye). Il Museo in occasione delle tre serate, sarà aperto anche dalle 19.30 alle 23.30 (chiusura biglietteria alle 22.50) con possibilità di accesso anche separatamente dal concerto. Biglietti: Teatro delle Muse (071 52525 o [email protected]) e www. vivaticket.com. I biglietti comprendono l’ingresso al museo.