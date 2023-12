Terremoto, 15 anconetani hanno ottenuto gli aiuti: "Ma inviate la richiesta"

Sono 15 i soggetti che sinora hanno ottenuto il contributo di autonoma sistemazione destinato a coloro che hanno subito disagi abitativi per via del sisma del 9 novembre 2022 ad Ancona. Le domande sinora pervenute agli uffici sono state 25, di queste già 15 soggetti hanno ottenuto il contributo di autonoma sistemazione (Cas) per un totale di 82.188,72 euro versati. Le altre domande sono ancora in corso di istruttoria che terminerà a breve ed in caso positivo anche a questi ultimi verrà versato tale beneficio che spetta dal giorno in cui si sono trovati fuori casa per via del terremoto con un provvedimento di sgombero. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale aveva anche inviato una lettera ai soggetti che sino ad ora non avevano presentato la domanda di accesso al contributo Cas, ricordando a chi ha avuto l’abitazione principale, abituale e continuativa risultata danneggiata, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità Comunali, che è stata attivata la piattaforma digitale per richiedere il Cas. " Invitiamo a farlo e continueremo a monitorare la cosa – ha detto il vicesindaco Giovanni Zinni – Per le restanti domande già presentate, quando sarà completata la verifica e risultando la documentazione in regola, sarà effettuata la liquidazione". La modalità di presentazione può avvenire esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica online, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Ancona, al seguente link: https:comuneancona.elixforms.itrwe2module_preview.jsp?MODULE _TAG=Auto noma_Sistemazione