Terremoto Campana: Pirani e Taborro lasciano

Un’altra scossa investe l’istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo. Due componenti del cda, i rappresentanti del Comune per la maggioranza, Francesco Pirani e Luciano Taborro, si sono dimessi. Ci sarebbe stato proprio un litigio con la stessa maggioranza dopo la rielezione della presidente Gilberta Giacchetti. Il tribunale di Ancona aveva dichiarato illegittima la delibera che aveva nominato Giacchetti presidente. "Rispettiamo naturalmente la sentenza ma siamo pronti ad impugnarla e richiedere un sospensiva, per il bene dell’Istituto che deve poter continuare a garantire la propria attività culturale a vantaggio della popolazione. Non è una richiesta a livello personale ma a tutela dell’istituto Campana", aveva detto a botta calda la dottoressa. Il cda si è riunito mercoledì scorso però per prendere una decisione diversa: "Il Consiglio di amministrazione ha eletto all’unanimità dei voti presidente dell’Istituto la dottoressa Gilberta Giacchetti". Il suggerimento era arrivato dal sindaco stesso che aveva detto: "Per ripristinare la normalità è sufficiente una nuova votazione del cda per eleggere il presidente perché ora il plenum è pienamente e validamente costituito. Il Comune aveva diffidato il Campana a soprassedere all’elezione del presidente dell’ente sino a che non si fosso costituito il pieno plenum del cda (5 componenti effettivamente insediati) dopo le dimissioni del professor Alessandrini. Tale raccomandazione non è stata seguita dalla Giacchetti che si è fatta eleggere presidente". Giacchetti ha goduto del pieno sostegno di tutti e quattro i componenti, anche di quelli espressione del Comune, gli stessi che hanno lasciato l’incarico ben prima della scadenza fissata al 25 aprile 2026. Ora il consiglio dovrà rivotare i sostituti, come fu per Alessandrini.

Silvia Santini