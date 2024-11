"Terremoto, fondi solo nel 2025"

I dannati del terremoto del novembre 2022 che ha colpito Ancona dovranno aspettare ancora. Niente inserimento per la ricostruzione nella finanziaria 2024, si spera possa andare meglio il prossimo anno. Il vicesindaco Zinni ha provato a spiegare i motivi di questa decisione del governo, mentre la consigliera Dem Mirella Giangiacomi ha fatto fede alle parole del Commissario Straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, che parlava di un inserimento nei capitoli di spesa già da quest’anno: "Credo sia normale che Ancona non figuri nella finanziaria _ ha detto Zinni _ visto che è in corso il monitoraggio del fabbisogno globale. Serve tempo per concludere i sopralluoghi e le analisi, riempire le schede Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica, ndr.). A oggi ne sono stati fatti 400 di edifici privati e risultano 15 casi di strutture totalmente inagibili, mentre prima dell’analisi erano 6, oltre 85 con danni parziali oltre agli edifici di culto. Meglio aspettare ancora un po’ ma avere la certezza di entrare nell’orbita dei finanziamenti. Al momento a bilancio non c’è alcuna cifra, il Mef ci dovrà dire, ma gufate a parte le cose dovrebbero andare bene nel 2025. Sia chiaro, queste sono le procedure in Italia, prendere o lasciare". Quando la consigliera di centrosinistra Giangiacomi ha replicato alle parole del vicesindaco di Fratelli d’Italia, ricordando le dichiarazioni di Castelli è scoppiata una discussione tra i due in aula. Sulla vicenda, inoltre, si sta lavorando anche per accomunare l’emergenza sisma 2022 agli alluvionati anconetani del settembre scorso. Nei prossimi mesi ci dovrebbero essere delle novità importanti.