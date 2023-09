Terremoto in Marocco "Crollava tutto attorno a noi Due angeli ci hanno salvato Ma attimi di puro terrore"

Prima il terrore, poi la fuga verso la salvezza, raggiunta grazie a un mix di fortuna, capacità di restare uniti e aiuto di alcuni ‘angeli’. Un gruppo di turisti anconetani il terremoto in Marocco non l’ha visto in tv, ma l’ha vissuto sulla propria pelle. Tra loro c’era Daniela Ilari, che ricorda: "Quella sera eravamo al ristorante, al terzo piano. Avevamo pagato e stavamo scendendo all’uscita. E’ successo tutto in un attimo: ha cominciato a tremarci la terra sotto i piedi con una violenza che ci ha lasciati senza parole, in preda ad un terrore controllato che ci ha consentito di restare fermi e non ammassarci per le scale. Niente panico. Ci siamo uniti in cerchio tenendoci per mano, sorreggendoci l’un l’altro. Io ho cercato di mantenere la calma, per me stessa e per gli altri, soprattutto i ragazzi. Finita la scossa, molto, molto lunga, siamo corsi fuori per cercare di raggiungere la piazza, mentre i calcinacci cadevano e la gente urlava. Qualcuno era ferito". Ilari parla della "coraggiosa decisione di percorrere velocemente le viuzze strette della Medina per recuperare bagagli e passaporti e farci portare all’aeroporto. Senza documenti nessuna ambasciata ci avrebbe aiutati a partire. Siamo stati un’ora in piazza cercando di capire se ci sarebbero state altre scosse. Poi abbiamo preso coraggio e siamo andati di corsa a recuperare bagagli e documenti. Tornando verso la piazza un palazzo quasi crollato, di cui prima avevamo scavalcato i calcinacci, era venuto giù ulteriormente. Così ci stavano costringendo a tornare indietro, ma lì è un percorso difficilissimo, un labirinto. Io, la prima della fila, ho urlato che dovevamo assolutamente passare di lì perché eravamo quasi alla porta d’uscita. Quindi abbiamo scavalcato le macerie e raggiunto la piazzetta dove ci attendevano le guide che ci hanno portato all’aeroporto con due macchine, nonostante fosse difficilissimo muoversi. Loro sono stati i nostri angeli! Ci hanno portato letteralmente in salvo". La brutta avventura finisce con una notte in aeroporto. "Poi, miracolosamente, il nostro aereo già confermato è partito con solo un’ora di ritardo. Alle 19.20 eravamo in Italia salvi e increduli di esserci riusciti. Siamo stati molto fortunati".

Raimondo Montesi