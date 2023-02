La Caritas in prima linea per il terremoto in Turchia e Siria. "Per questa emergenza umanitaria partiamo subito insieme alla diocesi di Senigallia con una raccolta fondi da devolvere a Caritas italiana, in prima fila nell’organizzazione dell’accoglienza, pronti a seguire le richieste che arriveranno dalla popolazione turca e siriana e a mettere in atto tutti gli interventi umanitari necessari – si legge in un comunicato –. Come sempre la raccolta sarà gestita da Caritas per la diocesi sulla nostra piattaforma Ridiamo dignità (ridiamodignita.itdonaterremoto-turchia-siria), facile, veloce e trasparente per i donatori". In Turchia la Caritas, in coordinamento con le autorità locali, sta accogliendo gli sfollati in luoghi sicuri all’aperto. Ha già distribuito migliaia di coperte e pasti caldi per le persone sfollate a Iskenderun, mentre all’episcopio sono stato messi a disposizione spazi all’aperto.