Terremoto oggi ad Ancona, torna la paura: scossa di magnitudo 3.9

Ancona, 8 settembre 2023 – Scossa di terremoto oggi pomeriggio poco dopo le 16.30 ad Ancona. Il sisma è stato breve, ma intenso.

La magnitudo resa nota dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è di 3.9. L’epicentro è stato localizzato in mare, tra Ancona e Fano, a 6 chilometri di profondità.

La scossa è stata sentita, oltre che nel capoluogo, anche in altri comuni della provincia, in particolare a Falconara e nel circondario.

Terremoto sentito ad Ancona e provincia l'8 settembre 2023: scossa di magnitudo 3.9 con epicentro in mare, tra Ancona e Fano

Tam tam sui social in attesa di ulteriori dettagli sul sisma di oggi: in tanti l’hanno sentito chiaramente e hanno condiviso la paura sui social network: i mobili hanno tremato, i lampadari hanno oscillato.

Non sono stati registrati danni e nessuno è rimasto ferito.

L’epicentro in mare si trova vicino alla zona in cui, nel novembre scorso, sono state registrate due scosse di magnitudo superiore al 5 che provocarono crolli sia in provincia di Ancona sia in provincia di Pesaro Urbino.

Gli ultimi terremoti

La terra ha tremato 47 volte nelle Marche ad agosto, nella regione che porta ancora, sette anni dopo, i segni della terribile scossa registrata il 24 agosto 2016 di magnitudo 6 che ha fatto 299 vittime, 41mila sfollati e danni per 28 miliardi nel centro Italia.

Fino ad oggi la scossa di magnitudo più alta era stata quella di magnitudo 3.4 avvertita all'alba del 5 agosto 2023 a Cingoli (Macerata). La meno intensa invece è stata registrata a 4 chilometri da Monte Cavallo, sempre in provincia di Macerata il 31 agosto di magnitudo 1.5.