Terremoto nelle Marche, sette anni dopo: ancora sfollati ad Ancona

Ancona, 9 agosto 2023 – A quasi sette anni di distanza dal sisma che ha provocato danni e morti anche nelle Marche, ad Ancona i residenti di un condominio dovranno lasciare temporaneamente le loro case per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza nell’ottica del miglioramento sismico fissato per legge.

Succede in un palazzo di via Marconi, al civico 21, che si trova nella prima serie di archi sul lato del Mandracchio. Al tempo erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per rilevare una serie di crepe che poi si sarebbero rivelate più serie e dunque strutturali rispetto ad altri sopralluoghi, alcuni dei quali sempre lungo via Marconi, ma sul versante opposto. Una scocciatura non da poco per le famiglie che vivono in quel palazzo, ma necessaria, addirittura obbligatoria, in grado di regolarizzare la situazione nel caso dovessero verificarsi ulteriori eventi. Ieri è arrivata la firma da parte del sindaco, Daniele Silvetti, sul testo dell’ordinanza che di fatto avvia la pratica. Un procedimento abbastanza semplice e lineare. Nei prossimi giorni gli inquilini del civico 21 di via Marconi saranno sgomberati in forma squisitamente temporanea, stando all’obbligo indicato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, con sede a Roma. Una misura propedeutica al riconoscimento del contributo inerente ai lavori necessari per garantire il miglioramento sismico dell’edificio. Insomma la parte tecnica che si incrocia con quella amministrativa. All’ordinanza vidimata dal Comune di Ancona, come detto in forma del tutto temporanea, e allo sgombero fisico degli inquilini residenti seguirà l’intervento di un professionista abilitato (un tecnico con tutti i requisiti del caso, ingegnere) svolgerà il suo compito affidando i lavori a un’impresa, anch’essa dotata di tutti i riconoscimenti necessari, per adeguare l’edificio ai requisiti antisismici del caso. La fase successiva sarà quella di far riconoscere l’intero pacchetto dei lavori a un responsabile del Dipartimento di Protezione civile che visterà il tutto. Una volta che il professionista in questione avrà definitivo e ufficializzato il collaudo dei lavori, tutti gli inquilini dell’edificio, costantemente tenuti informati dell’andamento dei lavori e dei tempi necessari, potranno fare rientro nelle loro abitazioni. Sarà premura del tecnico e degli stessi uffici comunali, della sezione di Protezione civile, informare il condominio. Il condominio più danneggiato dalle scosse del 2016, in particolare da quelle di fine ottobre, era a Vallemiano dove i residenti sono rimasti a lungo fuori casa, ma poi la soluzione si è risolta. Diverso il discorso per le 64 famiglie anconetane sgomberate dopo il terremoto del 9 novembre scorso con epicentro davanti alla costa fanese.

p.cu.