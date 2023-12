Terribile schianto sulla Cameranense. Un’auto si spezza in due, gravi i feriti

Frontale sulla Cameranense, tre feriti gravi e un’auto che si è spezzata in due. Il maxi incidente è avvenuto ieri, attorno alle 18.30. Tre le auto coinvolte, una Golf bianca, che è la vettura che si è spezzata, finendo in un campo, una Mercedes e una Ford, anche queste seriamente danneggiate. Al volante dei veicoli c’erano tre persone di sesso maschile che viaggiavano da sole e hanno tra i 24 e i 60 anni. Non sarebbero in pericolo di vita. Il frontale è avvenuto vicino al distributore di benzina Pm, più di un chilometro dopo lo stadio del Conero e il bivio che porta da Ciavattini. L’urto tra le automobili è stato molto violento e una delle tre ha urtato anche i contatori dell’acqua di una villetta che si trova vicino alla carreggiata. Li ha rotti e sono dovuti intervenire i tecnici per limitare la fuoriuscita dell’acqua.

I primi a prestare i soccorsi sono stati i dipendenti del bar che si trova proprio all’interno della stazione di servizio. La strada è stata chiusa al traffico per oltre due ore perché interamente occupata dai veicoli incidentati. Stando ad una prima ricostruzione la Golf viaggiava in direzione Ancona. Una vettura si sarebbe immessa sulla carreggiata principale dove si è poi innescato il frontale. Per lo scontro la Golf ha perso la parte posteriore del mezzo, che si è spezzato, e il resto dell’abitacolo è finito fuori strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale, una ambulanza della Croce Rossa di Ancona e una della Croce Gialla di Camerano. I mezzi sanitari si sono occupati dei ferito trasportandoli in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Fino a ieri sera erano ancora in corso le valutazioni mediche per le lesioni riportate.