"Territorio da controllare, no ecologismo folle"

‘Prevenzione e riciclo, così possiamo proteggere il territorio’. È stato presentato ieri alla Rotonda a Mare "Raccogliere per contenere, promuovere, prevenire", il progetto che nasce dalla collaborazione tra Coldiretti, Federforeste, Consorzio di Bonifica e aziende agricole del territorio sottolineando l’importanza, dopo due eventi alluvionali in otto anni, della messa in sicurezza del territorio. A tal proposito, il presidente del Consorzio di Bonifica Michele Maiani ha elencato i numerosi interventi che interessano le valli Misa e Nevola, per la gran parte terminati, mentre altri sono già stati appaltati o in corso. Proprio in questi giorni è in corso anche l’escavo del porto canale per rimuovere la barra che si è formata alla foce e che rappresenta un ostruzione in caso di piena.

Il Comune che risulta al momento con più interventi in corso e qualcuno ancora da programmare è quello di Arcevia. Durante l’incontro l’onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ha sottolineato l’importanza degli agricoltori, ‘sentinelle’ del territorio e miglior conoscitori: "Non serve una legge per dire che la legna va raccolta – ha esordito Carloni – siamo alla deriva ideologica di un ecologismo folle e fine a se stesso. Io definisco ‘da salotto’ coloro che pensano che debbano esistere delle regole per pulire un fosso, con tanto di tempi in base al materiale. Chi conosce la campagna sa quanto è importante che la legna venga raccolta, proprio per evitare che, in caso di piena, si creino intoppi come avvenuto durante l’alluvione del 15 settembre 2022". Secondo il progetto la raccolta della legna si concentrerà tra maggio e settembre.

Tutto il materiale sarà accatastato in punti designati per la raccolta di biomasse e sarà messo a disposizione delle stesse aziende agricole e dei cittadini per autoconsumo. La zona di raccolta è stata individuata nel territorio dei 32 Comuni compresi nei 1.100 chilometri quadrati del bacino idrico del Misa. Parliamo di un’area che secondo gli archivi, dal 1400 a oggi, è stata teatro di ben 44 eventi alluvionali gravi: "Questo progetto segna un momento importante perché riporta le aziende agricole al loro compito di custodia del territorio, permette un riutilizzo delle biomasse da trasformare in energia in ottica di economia circolare e mette al riparo anche le città dagli eventi che purtroppo ben conosciamo e con i quali stiamo tutti, contadini e cittadini, facendo i conti" spiega Letizia Gradoni, presidente Coldiretti.