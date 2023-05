"Terrò per me la delega al porto"

Si tratta di una delega decisiva per il futuro della città dove l’impegno politico del primo cittadino, al netto del riparto delle competenze in materia e dei poteri dell’Autorità Portuale, deve assolutamente vedere un salto di qualità sia in termini quantitativi che qualitativi. In particolare da sindaco mi impegno personalmente su quattro temi specifici. In primo luogo una serrata opposizione su tutti i fronti alla realizzazione della banchina grandi navi da crociera al molo clementino mettendo in campo tutti gli strumenti politici, amministrativi e giuridici per impedire un progetto folle dal punto di vista ambientale, paesaggistico e della salute pubblica.

Altro tema decisivo è quello legato allo spostamento dei traffici commerciali e passeggeri verso le banchine a nord con conseguente attività di monitoraggio e stimolo politico rispetto alla realizzazione della nuova penisola. Mi impegno poi su altre tre questioni fondamentali: monitoraggio delle emissioni inquinanti, lotta ad ogni forma di caporalato e schiavitù nei cantieri navali, progressiva liberazione e riapertura del porto antico. Su questo ultimo aspetto abbiamo in mente di fare dell’area storica del porto non solo il cuore pulsante del turismo cittadino, ma un vero e proprio hub, importante per eventi culturali e momenti di aggregazione e socialità. Dal porto quindi passa buona parte della visione strategica della città del futuro ed è su questo che da sindaco voglio impegnarmi in prima persona.