Terzo Polo e centrodestra litigano. La Nuova Fenice stasera per Ricci

E’ ormai certo che non tornerà il sereno, anzi, il terzo polo con Sandro Antonelli, Base popolare e Achille Ginnetti correrà da solo, contro le Liste civiche da sempre di Dino Latini. E da solo correrà anche il centrodestra, forse pure disunito. Si attendono notizie, forse definitive, entro domenica. "Tutti sanno come sono andate realmente le cose e quali sono i motivi per i quali è caduta l’amministrazione Pirani ma i diretti responsabili continuano a fare una narrazione distorta attribuendo ad altri le proprie responsabilità – dice Antonelli contro i latiniani -. Dicono che hanno richiesto il rispetto del programma e per mesi non sono entrati in Consiglio comunale per approvare le linee programmatiche scritte da loro stessi, che sono stati sottomessi, che il sindaco è fuggito quando in realtà la scelta di Francesco Pirani è stata di massima coerenza nei confronti della città e degli osimani per non sottostare ai loro ricatti". Le Liste civiche latiniane replicano: "Tutti i migliori auguri alla coalizione "centrista" che si presenterà alle prossime elezioni comunali. Anche se ci attaccano da moderati centristi a testa bassa, come fossimo i loro nemici. Auguri comunque. Quanto al programma incassiamo le critiche che il nostro sarebbe demagogico. Meglio dare speranza con le nostre parole che aumentare tasse e tariffe (vedi Tari)". Una frammentazione che cozza contro l’unità del centrosinistra e della sua candidata Michela Glorio che prosegue gli incontri nei quartieri: domani alle 9 sarà a Padiglione e alle 10.30 a Campocavallo. Stasera alle 21 il teatro La nuova fenice sarà scenario per Matteo Ricci per annunciare la sua candidatura alle regionali.

Foto: Antonelli e Pirani