Terzo polo, lista unica per Simonella "Ma quali frizioni, avanti insieme"

"Sciocche, illogiche e infondate". I tre aggettivi pronunciati da Tommaso Fagioli, segretario regionale di Azione e capogruppo del partito di Carlo Calenda in Consiglio comunale ad Ancona, per mettere a tacere le chiacchiere circa presunti scricchiolii sull’accordo elettorale tra la candidata del centrosinistra, Ida Simonella, e Azione, che attualmente siede sui banchi della maggioranza nel capoluogo dorico. E sono parole che non fanno altro che rafforzare la comunione di intenti e vedute all’interno della coalizione: "Sosteniamo convinti Ida perché da assessore, e con deleghe strategiche, ha dimostrato di saper amministrare bene questa città mostrando passione, impegno e competenza. E farà altrettanto anche da sindaco", sottolinea Fagioli. Che al Carlino fornisce un’altra notizia: "Come Terzo Polo faremo una lista unica a sostegno della candidatura di Ida Simonella – annuncia Tommaso Fagioli – Da mesi stiamo lavorando per trovare la giusta sintesi, noi di Azione, Italia Viva e Partito socialista, ma molte idee sono comuni e contiamo di replicare quanto già funziona in altre esperienze amministrative o partite elettorali, a livello nazionale o locale che sia". Basti pensare al "modello Falconara", dove il Polo dei Riformisti ha scelto di sostenere un candidato civico (Marco Baldassini) e lo farà con una propria lista di sedici persone. Ad Ancona, verosimilmente, verrà riproposto lo stesso schema. Perché il Terzo polo anconetano, per natura ma anche per militanza passata di alcuni esponenti (Fagioli è un fuoriuscito del Pd), è sicuramente più vicino al centrosinistra che al centrodestra e al contempo contrario alle idee del Movimento 5 Stelle: "Solo se vi fosse un avvicinamento con i populisti potremmo rivedere la nostra posizione, ma è sempre Roma (e dunque il leader Carlo Calenda) a dettare la linea e per questo non vi sono preclusioni di sorta. Resta fermo il nostro appoggio a Ida Simonella".

E se è vero che le dichiarazioni di Fagioli sgomberano il campo da futuri equivoci, c’è anche una foto - anzi, due - che la dicono lunga. Entrambe scattate all’inaugurazione del nuovo centro giovanile di Torrette, ieri, in cui Fagioli e Simonella parlano con una cittadina e sono entrambi sorridenti, in piedi e vicini. L’altro scatto, invece, li ritrae intenti in una avvincente partita di biliardino "contro" l’uscente sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli. Le parole hanno un peso, certo. Ma forse in politica, a volte, le foto parlano molto di più. E al momento, quindi, il matrimonio tra il centrosinistra, con il Partito Democratico in testa, e Azione, Italia Viva e Partito socialista prosegue senza alcuna crisi.

Giacomo Giampieri