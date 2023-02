Terzo polo, oggi summit decisivo

E’ previsto per stasera il vertice politico nel polo di sinistra che cerca un candidato unitario per presentarsi alle prossime elezioni comunali. Movimento 5 Stelle, Verdi, Altra Idea di Città e la rappresentanza di una potenziale lista civica si troveranno faccia a faccia in quello che potrebbe essere l’incontro decisivo per sciogliere le riserve. Sul tavolo, oltre alla condivisione del programma, anche quella sul nome che dovrebbe rappresentare il Terzo polo progressista al voto di maggio. I nomi rimasti in lizza sono sostanzialmente due, l’avvocato Antonio Di Stasi e il collega Francesco Rubini, ad oggi candidato ufficiale e consigliere di Altra Idea di Città. Più defilato il nome di Sauro Longhi, l’ex rettore dell’Università Politecnica delle Marche. Al momento sembrano questi i nomi più papabili in lizza, sebbene grillini e Verdi abbiamo proposto loro candidati interni: Andrea Vecchietti e Roberto Rubegni.