Terzo Polo, Rosciani o Pirani?: "Centrodestra, l’ammucchiata"

Dovrebbero sciogliere le riserve a ore sul nome del candidato a sindaco del cosiddetto terzo polo osimano, composto da Base popolare e dalle liste di Sandro Antonelli e Achille Ginnetti. Dalla riunione dell’altra sera non ci sarebbe stato l’accordo interno tra chi spingerebbe l’imprenditrice Sirena Rosciani e chi invece sosterrebbe l’ex sindaco Francesco Pirani. Non è ancora chiaro se Forza Italia e Lega correranno con i rispettivi simboli. Le Liste civiche da sempre non hanno ufficializzato (ancora) il proprio candidato. Certe al momento sono Michela Glorio del centrosinistra, Monica Santoni per Osimo civica e Michela Staffolani per Fratelli d’Italia e Rinasci Osimo. Francesco Sallustio di "Ro" commenta così il suo passo indietro: "Sono certo che con Staffolani sindaco e Fdi, Rinasci Osimo avrà modo di esprimere al meglio il proprio programma e permettere a volti nuovi della politica e competenti di contribuire alla vita amministrativa di Osimo. Il mio è un gesto di responsabilità che in questo momento di estrema frammentazione ha permesso di avere un centrodestra unito svincolato da quegli elementi che hanno portato al commissariamento della nostra città". Il centrosinistra incalza: "Il centrodestra osimano tenta di rifarsi il look, ma la sostanza rimane invariata: un progetto raffazzonato, già sperimentato e fallito, che ha portato la città al commissariamento. Si presentano divisi al primo turno, ma hanno già dichiarato di essere pronti a unirsi in un eventuale ballottaggio, riproponendo lo stesso schema di un anno fa. Tenteranno di fare la solita grande ammucchiata, un’alleanza di facciata, senza un reale progetto per Osimo, utile solo a spartirsi il potere e a ingannare i cittadini".