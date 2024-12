Terzo successo di fila, il Castelfidardo non si ferma più

1

AVEZZANO

(3-5-2): Elezaj; Morganti, Imbriola, Boccaccini, Costanzi (45’ st Ausili ), Miotto (45’ st Pierantozzi), Gambini, Baldini, Fabbri, Braconi (24’ st Nanapere), Caprari (27’ st Cotugno). Panchina: Manganelli, Fossi, Castorina, Garbattini, Carano. All. Zitti (squalificato Giuliodori). AVEZZANO (3-5-2): Cultraro; Quaranta, Konate (10’ st Passewe), Sbardella, Ferrandino (1’ st Alessi), Graziano, Verna, Luciani, Pensalfini (27’ st Vantaggiato), De Silvestro (37’ st Viotti), Ferrari (37’ st Coiro). Panchina: Zamarioni, Carriola, Lombardi, Valvassori, Viotti. All. Pochesci.

Arbitro: Basetti di Lucca

Rete: 44’ pt Boccaccini.

Note: ammoniti Baldini, Caprari, Luciani, De Silvestro, Pensalfini

Tris vincente di fila in campionato per il Castelfidardo. Domati anche i Lupi di Avezzano da parte dei fidardensi che si prendono la terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro la Forsempronese in casa e il Roma City in trasferta e danno una bella sferzata alla calssifica. Stavolta a decidere la sfida ci pensa un difensore, Boccaccini, sul finire del primo tempo, per tre punti importanti per la classifica per la squadra di mister Marco Giuliodori (ieri squalificato). Prima del vantaggio per i locali ci avevano provato capitan Fabbri e Caprari, mentre l’Avezzano impegna Elezaj con una conclusione di Ferrari. Al 44’ arriva il gol che decide il match. Angolo di Fabbri dalla destra, con Boccaccini che di testa batte Cultraro per l’uno a zero che non cambierà più fino al triplice fischio.

A inizio ripresa Miotto di testa sfiora la traversa. Ancora Miotto, ad andare vicino al raddoppio all’ottavo, ma la mira è ancora imprecisa. Poi è la volta di Fabbri, con un sinistro dalla distanza che sfiora il palo. L’Avezzano ci prova con Vantaggiato, da ottima posizione, però il suo destro non inquadra la porta, al pari poco dopo di Sbardella. L’ultimo sussulto del match è dei padroni di casa, ma Cotugno non riesce a chiudere la sfida. Basta però l’inzuccata di Boccaccini a regalare un’altra gioia ai tifosi di casa che festeggiano alla fine con tutta la squadra.

Per un Castelfidardo che staziona a centro classifica, con cinque punti di vantaggio sulla zona calda, quasi impensabile, a livello di risultati, nello scorcio iniziale di campionato. E se si guarda in alto la zona playoff è soli tre punti. E così i biancoverdi iniziano come meglio non potevano la prima di due partite casalinghe di fila in campionato. Domenica al Mancini sarà di scena l’Ancona che in classifica è appena due punti sopra i ragazzi di Giuliodori. Alzi la mano chi lo avrebbe detto ad inizio campionato. Comunque calma e sangue freddo, il campionato è ancora lungo, tra poco inizierà il mercato e poi si giocherà tutto un altro torneo.

m.c.