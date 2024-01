"Tesei, frasi inaccettabili: ora si dimetta"

"L’assessore Tesei ha utilizzato espressioni che non si addicono alla carica che ricopre e il sindaco Lorenzo Fiordelmondo non prendendone le distanze si è macchiato della stessa colpa". Il consigliere Tommaso Cioncolini accanto a tutte le opposizioni civiche (JesiAmo, Patto per Jesi e Per Jesi) apre le danze sul post Facebook polemico e ricco di espressioni colorite dell’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei nell’attaccare la ex giunta Bacci per i lavori di ristrutturazione della piscina e alle nuove isole ecologiche smart del centro che stanno causando problemi.

"Ci saremmo attesi almeno le scuse e il dissociarsi da parte del sindaco - spiegano gli esponenti di opposizione - Valutiamo la mozione di sfiducia". "La forma in democrazia – aggiunge Cioncolini - è sostanza. Qui siamo a una sorta di squadrismo 2.0, una violenza espressiva e un’arroganza del potere le quali rifiutano la dialettica democratica".

Matteo Sorana (Per Jesi) aggiunge: "Questo comportamento collide con quella sorta di codice deontologico che il presidente del Consiglio Luca Polita ha più volte invocato. Sono stato bersagliato per aver utilizzato le parole brutalismo e brutale in riferimento al cimitero e le mie interrogazioni sono state definite provocatorie. Eppure le parole di Tesei sono ben più gravi". "Il problema – dice l’ex presidente del consiglio Daniele Massaccesi – è la mancanza di scuse e chiarimenti, da parte di Tesei e del sindaco". "Dopo un anno e mezzo è il caso che la smettano di criticare le scelte dei predecessori. Ci facciano vedere i loro obiettivi e risultati" aggiunge Maria Luisa Quaglieri.

Poi sulla piscina comunale il cui restyling ha di fatto ‘sfrattato’ la Jesina pallanuoto come denunciato in modo colorito nei giorni scorsi da Tesei: "Abbiamo chiesto una commissione consiliare per fare chiarezza. Realizzare una vasca più profonda per la pallanuoto che avrebbe potuto contare su un impianto all’avanguardia a Moie, a 10 km da qui – aggiunge Cioncolini – sarebbe costato 3 milioni di euro che non erano a disposizione. Il restyling ha consentito attività importanti per anziani e disabili". "Le isole ecologiche posizionate in questo modo sono indecorose – aggiunge Giancarlo Catani (Patto per Jesi) -. Avrebbero potuto sistemarle in altro modo se ritenevano sbagliate le decisioni precedenti". "Sulla gestione unica dei rifiuti Tesei non si è mai espresso – aggiungono i consiglieri di opposizione – e anche sulle comunità energetiche non abbiamo visto i fatti".

