Tesoretto da 2,3 milioni: operazione asfalti

È un conto consuntivo più che lusinghiero quello che sarà portato domani all’esame del Consiglio comunale. Un conto in cui si evidenzia che la voce più interessante - vale a dire quella dell’avanzo di amministrazione - è particolarmente consistente: perché le risorse spendibili da parte dell’Amministrazione ammontano a 2,3 milioni di euro.

"Un risultato davvero importante - sottolinea il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - frutto dell’ottima sinergia tra l’intera Giunta e gli uffici. Un risultato per nulla scontato, tenuto conto che in questi due anni di amministrazione, oltre all’aumento di spese per garantire servizi primari alla comunità, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili, ci siamo fatti carico di trovare milioni di euro aggiuntivi per finanziare i grandi progetti del Pnrr rispetto ai quali le previsioni di spesa iniziali erano in difetto. Senza dimenticare l’azzeramento del debito ereditato e che abbiamo sanato, saldando tutte le rate rimaste per i prossimi 20 anni. Ora abbiamo le risorse per affrontare importanti obiettivi, a partire da quelle situazioni di criticità che ci siamo trovati di fronte appena insediati e che richiedono un impulso maggiore".

Dei 2,3 milioni, già un milione potrà essere immediatamente utilizzato. E dunque 500mila euro saranno destinati alla manutenzione delle strade. Altri 45mila euro provenienti da sanzioni al codice della strada verranno impiegati per migliorare la segnaletica (ulteriori 6 mila di questo fondo per l’acquisto di un nuovo mezzo per la Polizia Locale), mentre 29mila euro frutto degli incassi dei parcheggi a pagamento finanzieranno la manutenzione delle aree di sosta. Ed ancora: 156mila euro di contributo regionale andranno a finanziare l’abbattimento di barriere architettoniche, mentre 44mila euro provenienti dall’imposta di soggiorno garantiranno attività di promozione e cultura. Dei circa 300mila euro che potranno essere impegnati per gli investimenti, 115 mila permetteranno la manutenzione degli impianti di illuminazione del palazzetto dello sport, altri 50mila alla riqualificazione energetica del teatro Pergolesi. Saranno disponibili invece dal mese di luglio le altre risorse: 1,3 milioni di euro. "Sull’utilizzo decideremo nei prossimi giorni - ha anticipato il sindaco - dando priorità ancora una volta alle strada. Un tema sul quale questa Amministrazione in due anni ha stanziato per sistemare strade e marciapiedi più delle risorse messe in campo nei 5 anni precedenti".