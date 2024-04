Tesoretto nelle casse comunali: "Utili per sociale e manutenzioni"

Dopo la vittoria in Appello per il Comune, su una consistente cifra per un vecchio contenzioso relativo ad una ditta che doveva occuparsi di lavori di ampliamento dell’ospedale civile "Engles Profili", sono stati pagati in questi giorni quasi 900mila euro che sono già nella disponibilità delle casse comunali.

Una vicenda su cui è stata messa la parola fine a una causa intrapresa nel lontano 1996 dalla "Costruzioni Ingg. Penzi spa" contro il Comune, difeso dall’avvocato Maurizio Benvenuto. L’ente ha riavuto indietro più della metà dei soldi, che in passato era stato condannato a pagare, dalla ditta che doveva occuparsi dell’ampliamento dell’ospedale ma a cui rinunciò per la presenza di una cabina elettrica che rallentò l’avvio del cantiere. "Sono stati pagati al Comune 848.133,67 euro - informa l’avvocato Benvenuto - sono soddisfatto di aver contribuito a questo risultato perché il denaro andrà a migliorare la vita dei fabrianesi".

La somma arrivata nelle casse comunali è stata bene accolta dalla sindaca Daniela Ghergo e della disponibilità ne sarà tenuto conto nella variazione bilancio che è in discussione il prossimo 30 aprile. "Questo denaro servirà indubbiamente a supportare le spese ingenti che il Comune ha - dice la sindaca - le indirizzeremo per i servizi sociali e le manutenzione delle strade. Saranno una boccata di ossigeno in questi tempi di ristrettezze economiche in cui dal governo centrale e regionale ci sono sempre più tagli a cui i Comuni poi devono far fronte".

ma. ver.