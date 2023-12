"Tesorj di Jesi", si inaugura l’opera di Massimo Ippoliti

"Tesorj di Jesi, alla riscoperta dell’arte orafa jesina" oggi alle 11 in via Pergolesi l’inaugurazione dell’opera in bronzo di Massimo Ippoliti sul punto più alto del centro storico.

"Summitas Aesis civitatis hic est" il titolo dell’opera realizzata dallo scultore jesino con il contributo di Alberto Giacani. Alle 15 poi a palazzo Pianetti l’inaugurazione della mostra "Exempla" prevista per ieri ma rinviata per maltempo.

Si proseguirà con la performance delle scuole di danza e alle 15,30 la visita guidata itinerante da Palazzo Pianetti a Piazza Colocci dal titolo: "L’oro tra le mani: artigiani, botteghe e devozioni a Jesi" (punto di ritrovo: Palazzo Pianetti a cura del Museo Diocesano).

Alle 17 a palazzo Bisaccioni ancora perfomance delle scuole di danza e alle 17,30 nello stesso luogo Franca Tacconi , direttrice del centro studi federiciani Fondazione Federico II Hohenstaufen parlerà della "simbologia del potere: oreficeria federiciana". Seguirà il concerto con Flauto d’oro del maestro Elena Cecconi.